جاذبية البرتقالي.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالتها

08:47 م الإثنين 18 أغسطس 2025
    الفنانة هاجر أحمد
    الفنانة هاجر أحمد
    الفنانة هاجر أحمد
كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة هاجر أحمد بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "kokonorway"، فإن الفساتين باللون البرتقالي تعد خيارا مثاليا للمرأة خاصة في السهرات والمناسبات الغير رسمية، وذلك لأنه يمكن تنسيق هذا اللون بسهولة مع أي لون آخر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة العديد من الاكسسورات، مما يضفى لمسة من الأناقة والرقي على الإطلالة.

وأطلت هاجر بفستان طويل باللون البرتقالي بصيحة الكم الواحد، ويتميز بفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هاجر مكياجا ترابيا، إذا ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هاجر أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، بشكل يتناسب مع صيحة الفستان.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وحقيبة يد باللون البيج.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق.

