بفستان قصير وجريء.. بسنت شوقي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ارتدت بسنت فستانا أبيض قصيرا فوق الركبة، من خامة الدانتيل عند الصدر، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة.

كما جاء الفستان مكشوفا عند منطقة الصدر، وبقصة محددة عند منطقة الخصر.

واعتمدت بسنت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من كوليه، عدة أساور، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

لماذا الفستان الأبيض قطعة أساسية؟

وفقا لموقع "kingdomofwhite"، الفستان الأبيض من القطع الأساسية التي لا غنى عنها في خزانة أي امرأة، فهو متعدد الاستخدامات، يمكن تنسيقه لإطلالة يومية عملية، أو لإطلالة أنيقة ومريحة على الشاطئ، كما فعلت بسنت.

بالإضافة إلى، يمنح الفستان الأبيض البشرة إشراقا طبيعيا، ويزيد من جاذبية وثقة من ترتديه.