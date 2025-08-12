نانسي عجرم بإطلالة لامعة.. كيف نسقت الميتاليك مع إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نانسي ببدلة باللون الرصاصي اللامع، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون. وتركت نانسي خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريفة تتناسب مع تصميم البدلة.

أما المكياج، اعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وزُينت إطلالتها بمجموعة اكسسوارات مكونة منأقراط وخاتم. ويعتبر اللون الرصاصي اللامع من الألوان الجريئة التي تضفى أناقة وحيوية وبهجة على الإطلالة.

كما أن هذا اللون يمكن تنسيقه مع اللون الأسود والأبيض والأحمر والكاشمير، وفقا "لفوج".

ويمكن ارتداء صيحة الميتاليك في الحفلات والسهرات والمناسبات الغير رسمية.

ويتميز الميتاليك بأنه متنوع في الألوان والتصاميم، والقدرة على إضفاء لمسة من الأناقة والفخامة.