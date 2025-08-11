"الأخضر" في إطلالة آيتن عامر… رسالة بالأناقة والحيوية في موسم الصيف

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة آيتن عامر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لموقع "world fashion"، فإن اللون الأخضر يمكن تنسيقه بسهولة مع الألوان مثل الأبيض والبني والأسود والبيج والأوف وايت.

كما إنه يعطي انطباع جيد أمام الآخرين لمرتديه، ويعتبر رمزا للأناقة والحيوية ويتناسب مع الأجواء الصيفية.

وارتدت آيتن فستان طويل باللون الأخضر مزينا برسومات باللون الأبيض ونسقت معه حذاء باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت إطلالتها باكسسورات مكونة من سلسلة وانسيال وحلق.

واختارت آيتن أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.