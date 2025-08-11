إعلان

نسرين طافش بإطلالة كاجوال.. كيف نسقت اللوك؟

05:32 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    الفنانة نسرين طافش
    الفنانة نسرين طافش
    الفنانة نسرين طافش
    الفنانة نسرين طافش
كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضفى اللون البيج على الإطلالة مظهرا فاخرا وأنيقا، ويمنخ من يرتديه شعورا بالجاذبية والحيوية.

كما إنه يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها، وفقا لموقع "dockers".

ارتدت نسرين توب كت باللون البيج الفاتح، ونسقت مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

واختارت نسرين أن تترك خصلات شعرها منسدلة، أما المكياج، اعتمدت على وضع أحمر شفاه باللون النيود، مع التركيز على رسمة عينها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عقد، وأسورة وساعة يد وخاتم.

نسرين طافش بإطلالة بسيطة نسرين طافش على إنستجرام إطلالة نسرين طافش الفنانة نسرين طافش
