"دلالة اللون الوردي".. كيف نسقت هدى الأتربي إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة هدى الأتربي الأنظار وذلك بعد ظهورها بإطلالة جريئة بفستان "وردي" في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

دلالة اللون الوردي

بحسب مجلة Vogue، يُعد اللون الوردي من أبرز الألوان التي تمنح البشرة إشراقة طبيعية، وتُضفي على الإطلالة لمسة من الرقة والنعومة.

كما أنه من أكثر الألوان التي تناسب أجواء الحفلات والمناسبات، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بألوان محايدة مثل الأبيض، البيج أو الأسود، للحصول على إطلالة أنيقة ومتوازنة.

وقد استطاعت هدى الأتربي أن تُبرز جمال هذا اللون بطريقة أنيقة، حيث جاء فستانها الوردي الطويل مزينًا بتطريزات عند الصدر والخصر، مع قماش منسدل وناعم في الجزء السفلي، مما منحها قوامًا انسيابيًا جذابًا.

الشعر والمكياج

اختارت هدى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، مما أعطاها مظهرا أنيقا.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هدى مكياجا ناعما مع التركيز على إبراز ملامح الوجه بشكل جميل.

الإكسسوارات

نسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة، مما يضيف لمسة كلاسيكية ورقيقة للإطلالة.