"ميكاج النيود".. كيف نسقت نسرين طافش إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

ارتدت نسرين توب جريء باللون الأبيض يتميز الجزء العلوي بياقة على شكل حرف V عميقة مع هوت شورت بنفس اللون.

الإكسسوارات

نسقت نسرين مع إطلالتها نظارة شمسية وساعة يد ذهبية وحلق.

الشعر



اختارت نسرين تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

المكياج

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين مكياجا ناعما بدرجات النيود وهي الألوان الطبيعية القريبة من لون البشرة مثل البيج والوردي الفاتح،.

اختارت نسرين طافش مكياجًا بدرجات النيود، وهو أسلوب يعتمد على الألوان الطبيعية القريبة من لون البشرة، مثل البيج، الخوخي، والوردي الفاتح.

ويتميز هذا النوع من المكياج بقدرته على إبراز ملامح الوجه بطريقة ناعمة وأنيقة دون مبالغة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للإطلالات اليومية أو الهادئة.

ويُعد المكياج النيود من أكثر الصيحات الرائجة في عالم الجمال، لأنه يُضفي إشراقة طبيعية ويمنح البشرة مظهرًا صحيًا، وفقا لموقع "instyle".. وهو ما بدا واضحًا في ظهور نسرين الأخير.