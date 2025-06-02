كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة جومانا مراد في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وأطلت جومانا بتيشرت باللون الأبيض مع جيب قصير باللون الأزرق جعل إطلالتها جذابة للغاية.

واعتمدت مكياجا تراببا يتناسب مع إطلالتها، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وقبعة باللون البيج.

وبالبحث وجدنا أن إطلالتها من العلامة التجارية "Dior"، ويصل سعر التيشرت 1200 دولار أي ما يعادل 60 ألف جنيه.

وقد يضيف اللون الأبيض لمحة من الجاذبية والرقي إلي الإطلالة، كما أنه يمكن تنسيقه مع العديد من الألوان والإكسسوارات، وفقا لموقع "ceberLink".

كما أن الجيب القصير يتنوع بتصميمات فريدة لتناسب جميع الأذواق.