جمالها رهيب.. متسابقة تنسحب فجأة من مسابقة ملكة جمال العالم- والسبب غير متوقع

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت فعاليات النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، المُقامة في ولاية تيلانجانا الهندية، حدثا مفاجئا تمثل في انسحاب الممثلة الكورية، مين جونج من المسابقة.

إصابة تُجبر ملكة جمال كوريا على التنازل:

أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة عن تعرض المتسابقة الكورية مين جونج لإصابة شديدة خلال مشاركتها في إحدى الأنشطة الخيرية المصاحبة للحدث.

وأوضحت التقارير الطبية اللاحقة أن الإصابة تستلزم خضوعها لفترة علاج وراحة لا تقل عن 3 أسابيع، وبناء على هذه التوصيات الطبية، اتخذت مين قرارا صعبا بالانسحاب نهائيا من المنافسة، مشيرة إلى أن سلامتها وصحتها في مقدمة أولوياتها، وفقا لموقع "vgt".

تستضيف ولاية تيلانجانا الهندية، وتحديدا مدينة حيدر أباد، فعاليات النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025.

وقد بدأت الفعاليات في السابع من مايو وتستمر حتى الحادي والثلاثين من نفس الشهر، حيث سيُقام الحفل الختامي وتتويج الملكة الجديدة.