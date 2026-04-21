تسابق الحكومة الباكستانية الزمن لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات السلام قبل انقضاء المهلة الزمنية لوقف إطلاق النار الحالي.

وأفاد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بأن إسلام آباد لم تتلقَّ حتى الآن تأكيدا رسميا من الجانب الإيراني بشأن حضور المحادثات المقررة هذا الأسبوع، مشددا على أن باكستان بذلت "جهودا صادقة لإقناع" طهران بالجلوس إلى طاولة الحوار لتفادي سيناريوهات اسئناف حرب إيران.

مساعي تمديد الهدنة وتجنب استئناف حرب إيران

وأوضح طرار أن الرد الرسمي الإيراني بخصوص الوفد المشارك لا يزال قيد الانتظار، مؤكدا أن السلطات الباكستانية على اتصال دائم مع الجانب الإيراني عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.

وأشار طرار إلى أن وقف إطلاق النار الحالي بين إيران وأمريكا سينتهي في تمام الساعة 4:50 صباحا بتوقيت باكستان يوم الأربعاء، وهو ما يتوافق مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن الهدنة تنتهي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وفي سياق متصل، حث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إيران وأمريكا على ضرورة "النظر في تمديد وقف إطلاق النار" ومنح الدبلوماسية فرصة حقيقية.

واعتبر طرار أن قرار إيران بالمشاركة قبل نهاية التهدئة التي استمرت أسبوعين يعد أمرا بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة ومنع استئناف حرب إيران وأمريكا، مؤكدا استمرار المساعي الباكستانية في هذا الصدد.

غموض موقف طهران تجاه مفاوضات إيران وأمريكا

وعلى الرغم من الجهود الباكستانية، يسود الغموض الموقف النهائي لطهران؛ حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس بأن بلاده "ليس لديها خطط للجولة القادمة من المفاوضات".

ويأتي هذا التصريح متعارضا مع ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصادر إيرانية سابقة حول نية وفد يمثل طهران السفر إلى باكستان، للمشاركة في مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا.

وكشفت مصادر مطلعة للشبكة، عن توقعات بسفر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان اليوم، برفقة وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين للمشاركة في هذه الجولة من المباحثات، رغم عدم وضوح موعد مغادرته الدقيق.

وتأتي هذه التحركات الأمريكية لتعكس رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استكشاف فرص السلام النهائي في ملف إيران وأمريكا قبل العودة إلى مربع التصعيد الميداني.