عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بالمبنى الإداري لمجلس مدينة الخانكة، بمشاركة عدد كبير من المواطنين من مدن الخانكة وشبين القناطر والخصوص، لبحث مطالبهم واستعراض المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.



وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التلاحم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

فرص عمل وتمكين اقتصادي للمواطنين

وبدأ المحافظ بملف التمكين الاقتصادي، حيث تم توفير فرص عمل لعدد من المواطنين من ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع، إلى جانب توفير فرص عمل أخرى للشباب بشركات القطاع الخاص، بالتنسيق مع مديرية العمل، بما يضمن لهم حياة مستقرة.

دعم إنساني للأسر الأولى بالرعاية

وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ بسرعة إدراج سيدة تعول أبناءها ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان توفير دخل شهري لها، كما أمر بتخصيص باكية بسوق قرية المريج الحضاري بمركز شبين القناطر لأحد المواطنين، ضمن خطة القضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل منظمة.

الاستماع لشكاوى سائقي العبور

وعلى صعيد آخر، التقى المحافظ بعدد من سائقي مدينة العبور، الذين عرضوا تضررهم من بعض الإجراءات التنظيمية، حيث وجه بسرعة استلام مذكراتهم وإحالتها للجنة الفنية المختصة لفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.

صرف إعانات عاجلة وتوجيهات بالمتابعة

واختتم المحافظ اللقاء بالتوجيه بصرف إعانة مالية عاجلة لسيدة مسنة بلا عائل، دعمًا لها في مواجهة أعباء الحياة، إلى جانب معاش "تكافل وكرامة"، مؤكدًا على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات اللقاء.

حضور قيادات تنفيذية لدعم اللقاء

وشهد اللقاء حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، ورؤساء مدن شبين القناطر والخانكة والخصوص، إلى جانب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وممثلي مديريات العمل والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.