ساحرة وجذابة.. 15 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في مهرجان كان 2025

كتبت- شيماء مرسي

تألقت العديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي 2025.

وفيما يلي، نستعرض لكم أجمل إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان كان السينمائي، وفقا لمجلة "hellomagazine" وصحيفة "نيويورك بوست".

إيفا لونغوريا

ارتدت الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا فستان طويل كت باللون البيج اللامع، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب، ونسقت معه قفازات بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان باللون البينك الوردي بصيحة الريش، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

بيلا حديد

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد بـ قميص كورسيه باللون الأبيض ونسقت مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

هايدي كلوم

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية هايدي كلوم بـ جمبسوت جينيز بقصة الكت، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.