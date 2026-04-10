ترامب عن إغلاق مضيق هرمز: هذا ليس ما اتفقنا عليه

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من جديد بشأن أزمة مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: " إن إيران تقوم بعمل سيئ للغاية — وغير مشرّف، كما قد يقول البعض — في السماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز. هذا ليس الاتفاق الذي بيننا!".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضه الشديد لقيام إيران بفرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، الخميس، "أنه من الأفضل لإيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.. وإن كانت ستفعل ذلك فعليها التوقف فورا".