وزير الخارجية: أمن دول الخليج والعراق والأردن من أمن مصر

كتب : وكالات

12:52 ص 10/04/2026

بدر عبد العاطي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنه ناقش مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد العاطي مع نظيره العراقي اليوم الخميس، على هامش زيارته للعاصمة العراقية بغداد.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الحلول العسكرية لا تجلب إلا الدمار ومصر منذ البداية مع الحلول السياسية

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تعمل على خفض التصعيد واحتواء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى عارمة.

وتابع وزير الخارجية: "نأمل أن تسفر المفاوضات في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران عن مخرجات محددة".

وأكد وزير الخارجية، أن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة غير مبررة ولا يمكن إيجاد ذريعة لها تحت أي مسمى.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن أمن دول الخليج والعراق والأردن من أمن مصر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

وأدان وزير الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واصفاً إياها بأنها مدانة ومستهجنة وتمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وجدد إدانة استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير الخارجية العراقي العراق مصر حرب إيران

