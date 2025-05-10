بعد مشاركتها في ملكة جمال العالم.. من هي لميس الرديسي؟ 23 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تشارك لميس الرديسي، التي تُوجت بلقب ملكة جمال تونس لعام 2025، في فعاليات النسخة الثانية والسبعين من حفل تتويج ملكة جمال العالم.

تستضيف ولاية تيلانجانا الهندية هذا الحدث العالمي الممتد من اليوم وحتى الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن لميس الرديسي، وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

من هي لميس الرديسي؟

لميس الرديسي، شابة تونسية.

من مواليد جزيرة جربة، تونس.

تُوِّجت لميس بلقب ملكة جمال تونس 2025.

تتمتع بأسلوبها الأنيق وشخصيتها المميزة.

تستعد اليوم للمنافسة في مهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين.

لاعبه سابقة في المنتخب الوطني للكارتيه.

تحرص على نشر صورها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" أكثر من 5 آلاف متابع.