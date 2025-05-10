إعلان

بعد مشاركتها في ملكة جمال العالم.. من هي لميس الرديسي؟ 23 صورة

05:20 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (1)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (4)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (5)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (6)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (3)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (8)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (9)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (10)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (7)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (12)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (13)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (14)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (16)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (17)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (18)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (11)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (20)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (21)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (19)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (23)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (24)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (22)
  • عرض 24 صورة
    لميس الرديسي (15)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تشارك لميس الرديسي، التي تُوجت بلقب ملكة جمال تونس لعام 2025، في فعاليات النسخة الثانية والسبعين من حفل تتويج ملكة جمال العالم.

تستضيف ولاية تيلانجانا الهندية هذا الحدث العالمي الممتد من اليوم وحتى الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن لميس الرديسي، وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

من هي لميس الرديسي؟

لميس الرديسي، شابة تونسية.

من مواليد جزيرة جربة، تونس.

تُوِّجت لميس بلقب ملكة جمال تونس 2025.

تتمتع بأسلوبها الأنيق وشخصيتها المميزة.

تستعد اليوم للمنافسة في مهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين.

لاعبه سابقة في المنتخب الوطني للكارتيه.

تحرص على نشر صورها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" أكثر من 5 آلاف متابع.

لميس الرديسي ملكة جمال تونس 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة