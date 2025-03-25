"اتحرمت من لقبها".. ملكة جمال "تعض" فردين أمن في اسكتلندا

في واقعة غريبة، أدينت ملكة جمال اسكتلندا السابقة، لوسي تومسون، بـ"عضّ" فردين أمن خلال بطولة "إدنبرة سيتي 7s" للرجبي، وإساءة معاملة أحدهما عنصريًا.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تم تجريد ملكة الجمال لوسي تومسون (26 عاما) من لقبها بعد تصرفاتها المشينة في بطولة الرجبي.

وبدأت الواقعة عندما شهدت البطولة، توترا لتتلقى فرق الأمن بلاغا بشأن تومسون، وشقيقتها، حيث بدت عليهما علامات السكر الشديد، وعند محاولة إخراجهما من المكان، غرست ملكة الجمال أسنانها في يد الحارس، ما أصابه بجرح، قبل أن تقوم بعضّ آخر أثناء محاولته السيطرة على الموقف.

كما وجهت "تومسون" إهانة عنصرية مباشرة للحارس، حيث نطقت بلفظ مهين وعنصري أثناء مقاومتها للطرد.

وأكد الحارس،السيد أوكباجي، في شهادته أمام المحكمة أنه شعر بالصدمة من سلوكها العنيف، مشيرا إلى أنه لم يواجه موقفا مماثلا منذ فترة طويلة.

وأوضح أنه طُلب منه واثنين من زملائه التعامل مع بلاغ عن امرأة في حالة سُكر، وقد تم اتخاذ القرار بعد ذلك بإخراجهم من المكان، ولكن عندما حاول المشرفون إخراج الأختين، بدأت تومسون "بالرد"، قائلة له: "هل تعرف من أنا؟، لدي الكثير من المال في حسابي".

وتابع في شهادته: "كنا نحملها ونحاول أن نكون لطيفين قدر الإمكان، ولكن بينما كنت أرفع ذراعي، قامت بعضها، تركت أثرًا على يدي. نظرت إليها بصدمة، ثم شرعت في مناداتي ونظرت إلي مباشرة، وقالت بثقة، اذهب إلى الجحيم إذن، أيها الزنجي اللعين، لم أسمع هذه الكلمة منذ فترة طويلة، لقد كانت صدمةً كبيرةً عندما حدث ذلك".

وقال ضابط الأمن أليستير دولان (32 عاما) للمحكمة، إن تومسون عضته أيضا أثناء الحادث.

بينما نفت تومسون جميع التهم، مدعية أنها كانت مدعوة إلى الحدث كسفيرة له، وأنها لم تلجأ للعنف أو الألفاظ المسيئة، لكنها فشلت في إقناع القاضي، الذي وصف دفاعها بأنه "غير قابل للتصديق"، ليصدر حكما بإدانتها بتهمتي العنف والاعتداء العنصري.

وقضت المحكمة بتغريم تومسون 790 جنيها إسترلينيا تدفع خلال شهرين، فيما أعلنت الجهات المنظمة لمسابقة ملكة جمال اسكتلندا عن تجريدها من اللقب، رغم زعمها بأنها تنازلت عنه طواعية في سبتمبر 2023.

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