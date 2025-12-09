إعلان

هيفاء وهبي بلوك جريء.. لماذا اختارت اللون البني؟

كتب : شيماء مرسي

07:25 م 09/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي (4)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي (5)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي (6)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي (7)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي (3)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون البني يتميز بفتحة ساق جريئة.

وبحسب "lemon8"، ارتداء فستان باللون البني يمنح المرأة رقي وجاذبية، وأيضا يسهل تنسيقه مع اللون الذهبي والأوف وايت والبيج والأبيض.

وبالنسبة للمكياج اعتمدت هيفاء مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت هيفاء أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنقشة التايجر وحقيبة باللون البيج.

الفنانة هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي هيفاء وهبي على إنستجرام هيفاء وهبي بفستان طويل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة