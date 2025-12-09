هيفاء وهبي بلوك جريء.. لماذا اختارت اللون البني؟

جمال ورقي.. درة تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث إطلالتها

ليلى علوي بفستان أنيق.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

إعادة الألبوم

تابعنا على

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون البني يتميز بفتحة ساق جريئة.

وبحسب "lemon8"، ارتداء فستان باللون البني يمنح المرأة رقي وجاذبية، وأيضا يسهل تنسيقه مع اللون الذهبي والأوف وايت والبيج والأبيض.

وبالنسبة للمكياج اعتمدت هيفاء مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت هيفاء أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنقشة التايجر وحقيبة باللون البيج.