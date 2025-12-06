كسرت بعض نجمات الفن قواعد الموضة بإطلالات غريبة وغير تقليدية أثارت الجدل على السوشيال ميديا خلال حضورهن المناسبات والمهرجانات في عام 2025.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أغرب إطلالات النجمات في عام 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

مايا دياب

أطلت المطربة مايا دياب فستان قصير "كت" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت بفستان أسود ضيق يبرز قوامها، ويتميز بأكمام شفافة ووشاح يغطي جزء كبير من كتفها مصنوع باللون الذهبي اللامع، وأكملت إطلالتها بتاج ذهبي فريد على رأسها، مصمم على شكل رأس كبش بقرون كبيرة، واختارت مايا مكياجا بألوان ترابية تتناسب مع الإطلالة، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

هيفاء وهبي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون البيج بصيحة الأوف شولدر يشبه "ملابس النوم"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

رايلي كيو

أطلت النجمة الأمريكية رايلي كيو بفستان طويل باللون الأحمر مزين بنقوشات باللونين الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أمينة خليل

ارتدت الفنانة أمينة خليل بجاكيت بليزر باللون البستاج مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

علا رشدي

تألقت الفنانة علا رشدي بـ بدلة باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها قميص وربطة عنق بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.