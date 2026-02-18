شنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة الجريمة وضبط المخالفين على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن جهود الحملات خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط 332 قضية مخدرات شملت 342 متهمًا، وكميات كبيرة من الحشيش والهيروين والآيس والبانجو ومخدرات أخرى، إلى جانب ضبط 82 قطعة سلاح ناري و266 قطعة سلاح أبيض وحيازة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 68879 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 17 متهماً من القائمين بأعمال البلطجة، و8 متهمين هاربين، وضبط 330 دراجة نارية مخالفة، و25527 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص سائقي السيارات للكشف عن تعاطي المخدرات، حيث تبين إيجابية 11 حالة.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية لمواجهة الجريمة وضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة.

الحملات المرورية المكثفة

واصلت الأجهزة المرورية حملاتها المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، وضبط المخالفين لقانون المرور.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 87167 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1392 سائقًا، تبين إيجابية 52 حالة لتعاطي مواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي إطار حملات الانضباط بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 737 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 96 سائقًا، تبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة على الطرق وتعزيز السلامة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.