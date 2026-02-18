إعلان

القبض على سائق ظهر في فيديو متحرش بفتاة بدمنهور

كتب : علاء عمران

12:14 م 18/02/2026 تعديل في 12:57 م

القبض - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصور، تضمن ادعاءات تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قائد سيارة ملاكي أثناء استقلالها السيارة برفقته بمحافظة البحيرة.


أوضحت الوزارة في بيان لها، عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد هوية القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور. وبسؤالها، أيدت ما ورد بالمنشور.

سائق ظهر في فيديو متحرش بفتاة بدمنهور


تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الصور وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضا:

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التحرش البحيرة فتاة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
أخبار وتقارير

تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال رمضان
والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
رياضة عربية وعالمية

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي
الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
توفيق عكاشة: هيبة البرلمان ضاعت.. وهذا رأيي في انتخاب "بدوي" رئيسًا للنواب
أخبار مصر

توفيق عكاشة: هيبة البرلمان ضاعت.. وهذا رأيي في انتخاب "بدوي" رئيسًا للنواب
بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
أخبار وتقارير

بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة