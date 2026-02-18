إعلان

صيف 2026 دون أزمات.. خارطة طريق برلمانية لمواجهة ذروة الاستهلاك الكهربائي

كتب : أحمد السعداوي

12:18 م 18/02/2026

سرقة كهرباء ارشيفية

أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالقطاع الكهربائي، واستمرار نجاح الدولة في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف.

خارطة طريق

وأكد حنفي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن خطة وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمود عصمت، تمثل استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مقترحًا خارطة طريق من 5 خطوات؛ وهي :

إدخال قدرات التخزين الجديدة قبل يونيو المقبل.

إطلاق حملة قومية لترشيد الاستهلاك بالتوازي مع استقرار التغذية.

الإسراع بربط المحطات الجديدة بالشبكة الموحدة.

دعم القطاعات الإنتاجية بالطاقة الكافية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج.

تكثيف الرقابة على جودة التشغيل وخفض الفقد.

صيف 2026 دون أزمات

وأشار النائب إلى أن ما تحقق من توسعات في المحطات وخطوط النقل يؤسس لبنية تحتية قوية؛ لكن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة مرنة وسريعة القرار، مؤكدًا ضرورة استمرار وحرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية، حتى يمر صيف 2026 دون أزمات، حفاظًا على استقرار الوطن وراحة المواطن.

ونوه النائب بأنه يجب عدم تحميل المواطن أي أعباء بسبب الكهرباء؛ لأنه ليس من العدالة تحميل المواطن أعباء في بعض المناطق بسبب سرقة التيار الكهربائي، ليتحملها مواطن آخر ليس له ذنب، وعلى الحكومة وضع سياسات جديدة ضد سرقة التيار الكهربائي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

سرقات الكهرباء ذروة الاستهلاك ترشيد الاستهلاك

