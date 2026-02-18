حقيقة وجود خلاف بين البحوث الفلكية ودار الإفتاء

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأربعاء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن وجود أي جدل أو خلاف مع دار الإفتاء المصرية بشأن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح "المعهد" في بيان إعلامي، أنه جهة استشارية متخصصة تزود مفتي الديار المصرية بالبيانات والحسابات الفلكية التي تُعين على تحديد الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، مؤكدًا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود حصريًا إلى فضيلة المفتي.

وشدد البيان على ضرورة عدم اجتزاء تصريحات قيادات المعهد في وسائل الإعلام بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، لما قد يترتب على ذلك من إثارة للرأي العام والإضرار بمؤسسات المجتمع.

وصدر بيان المعهد، بتوقيع القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، بتاريخ 18 فبراير 2026.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026

المسافر من مصر السعودية.. يصوم غدًا أم يفطر؟

أول أيام رمضان 2026: توافق بين "القومي للبحوث" و"جمعية جدة".. والرؤية الشرعية تحسم