"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان

كتب : أحمد العش

10:51 ص 18/02/2026

هلال رمضان

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأربعاء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن وجود أي جدل أو خلاف مع دار الإفتاء المصرية بشأن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح "المعهد" في بيان إعلامي، أنه جهة استشارية متخصصة تزود مفتي الديار المصرية بالبيانات والحسابات الفلكية التي تُعين على تحديد الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، مؤكدًا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود حصريًا إلى فضيلة المفتي.

وشدد البيان على ضرورة عدم اجتزاء تصريحات قيادات المعهد في وسائل الإعلام بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، لما قد يترتب على ذلك من إثارة للرأي العام والإضرار بمؤسسات المجتمع.

وصدر بيان المعهد، بتوقيع القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، بتاريخ 18 فبراير 2026.

حقيقة وجود خلاف بين البحوث الفلكية ودار الإفتاء

البحوث الفلكية استطلاع هلال رمضان دار الإفتاء المصرية رمضان 2026

