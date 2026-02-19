دفعت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد، بونش عملاق، اليوم الخميس، لرفع حُطام حادث بورسعيد الذي أسفر عن 18 ضحية بينهم 4 جثث أشلاء، بحضور اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد.

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بحدوث حادث مروع نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، فهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وتم نقل 18 جثة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث تم نقل جثتين إلى مستشفى السلام، و5 جثث إلى مستشفى النصر منهم 3 جثث أشلاء، و, 5 جثث إلى مستشفى الزهور، و6 جثث إلى مستشفى 30 يونيو منهم جثة ٱشلاء.

وتوجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إلى موقع حادث التصادم، وذلك فور تلقيه إخطارًا بالحادث، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على الإجراءات المتخذة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوفير كافة أوجه الدعم الطبي لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جهات الصحة وهيئة الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات، وجرى نقل حالات الوفيات للمستشفيات، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.