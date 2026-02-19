إعلان

أول تحرك حكومي بعد حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.. 10 عمال ماتوا صائمين

كتب : محمد أبو بكر

03:43 م 19/02/2026

حادث بورسعيد المروع

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، أن الوزارة تتابع حاليًا حالة العمال المصابين والمتوفين في حادث التصادم المروع على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد؛ لضمان صرف التعويضات المستحقة لهم.

ولقي 10 عمال مصرعهم اليوم الخميس في حادث تصادم مروع على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، أثناء عودتهم من العمل، حيث كانوا صائمين خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث أظهرت اللقطات الأولى من موقع الحادث تفتت سيارة النقل وارتطامها بسيارة ربع نقل محملة بالأفراد، ما أدى إلى وفاة جميع الركاب العشرة على الفور.

وتلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور إلى الموقع، حيث تم نقل الجثث إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، فيما نُقل مصابان اثنان إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج، وهما: إسماعيل محمد إسماعيل 26 عامًا، مصابًا بقطع في الوجه، ومحمود محمد السيد 31 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم.

كان وزير العمل، أصدر قرارًا يقضي بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من الحوادث الطارئة، حيث تشمل 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفٍ و20 ألف جنيه للعمال المصابين، في إطار خطة الوزارة لدعم المتضررين وتخفيف آثار الحوادث الطارئة على أسر الضحايا والمصابين.

