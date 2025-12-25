إعلان

فستان حورية البحر.. مي سليم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتب : نرمين ضيف الله

10:04 م 25/12/2025
    مي سليم (2)
    مي سليم (1)

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها؛ بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت مي سليم بفستان سهرة طويل باللون الأسود، يتميز بالأناقة والفخامة.

صُمم الفستان بقصة "حورية البحر" التي تبرز منحنيات الجسم وتتسع عند الأسفل، بينما جاء الجزء العلوي مزينًا بتفاصيل دقيقة وحمالات رفيعة.

واختارت مي ميكب هاديء بدرجات النيود، ورسمت العيون الاسموكي، وتركت شعرها المموج على جانبيه.

ووفقًا لموقع "Vogue"، يُعتبر اللون الأسود ملك الألوان، ويرمز إلى الهيبة والشموخ.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تختار فيها مي سليم هذا اللون، إذ اعتادت مؤخرًا على الظهور به باعتباره اللون المهيمن على إطلالاتها.

مي سليم إنستجرام مي سليم إطلالة مي سليم

