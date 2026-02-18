رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟

شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الميرنجي لإهانات عنصرية في واقعة جديدة ضمن سلسلة العنصرية التي يتعرض لها مؤخرًا في الملاعب الأوروبية.

وتسببت الحادثة في إيقاف اللقاء لمدة 11 دقيقة بعد تفعيل الحكم بروتوكول مكافحة العنصرية داخل الملعب، قبل أن تُستأنف المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، سجله فينيسيوس في الشوط الثاني على ملعب بنفيكا.

كم مرة تعرض فينيسيوس للعنصرية؟

واقعة فينيسيوس في مباراة الريال وبنفيكا حملت الرقم 19 في سجل الحوادث المرتبطة باللاعب البرازيلي خلال أقل من ست سنوات منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من فلامنجو.

ووفقًا للمعطيات المتداولة، فقد تم منذ عام 2022 تقديم 18 شكوى تتعلق بسلوك عنصري ضد فينيسيوس، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 19 حادثة عقب واقعة الثلاثاء المرتبطة باللاعب جيانلوكا بريستياني.