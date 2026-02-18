مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

0 5
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:39 م 18/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (3)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (2)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس جونيور (4)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس جونيور (2)
  • عرض 7 صورة
    فينيسيوس جونيور (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الميرنجي لإهانات عنصرية في واقعة جديدة ضمن سلسلة العنصرية التي يتعرض لها مؤخرًا في الملاعب الأوروبية.

وتسببت الحادثة في إيقاف اللقاء لمدة 11 دقيقة بعد تفعيل الحكم بروتوكول مكافحة العنصرية داخل الملعب، قبل أن تُستأنف المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، سجله فينيسيوس في الشوط الثاني على ملعب بنفيكا.

كم مرة تعرض فينيسيوس للعنصرية؟

واقعة فينيسيوس في مباراة الريال وبنفيكا حملت الرقم 19 في سجل الحوادث المرتبطة باللاعب البرازيلي خلال أقل من ست سنوات منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من فلامنجو.

ووفقًا للمعطيات المتداولة، فقد تم منذ عام 2022 تقديم 18 شكوى تتعلق بسلوك عنصري ضد فينيسيوس، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 19 حادثة عقب واقعة الثلاثاء المرتبطة باللاعب جيانلوكا بريستياني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس فينيسيوس جونيور ريال مدري بنفيكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دموع الفرح على باب المحكمة.. حكاية انتقام تنتظر عشماوي (كواليس)
حوادث وقضايا

دموع الفرح على باب المحكمة.. حكاية انتقام تنتظر عشماوي (كواليس)

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
دراما و تليفزيون

بإطلالات رمضانية.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أحدث ظهور بمناسبة شهر رمضان
7 مواجهات قوية.. ماذا ينتظر الزمالك في شهر رمضان؟
أخبار وتقارير

7 مواجهات قوية.. ماذا ينتظر الزمالك في شهر رمضان؟
انخفاض الحرارة.. حالة طقس أول أيام شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

انخفاض الحرارة.. حالة طقس أول أيام شهر رمضان 2026
فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
أخبار وتقارير

فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة دراما رمضان
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة