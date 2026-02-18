إعلان

وزارة الداخلية تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

كتب : محمد الصاوي

08:06 م 18/02/2026

الداخلية ترسل رسالة تهنئة للشعب المصري في رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أرسلت وزارة الداخلية تهنئة رسمية للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعيده الله على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الاحتفالات الرمضانية لهذا العام تأتي وسط تعزيز الإجراءات الأمنية لتأمين المواطنين وحماية المنشآت العامة والخاصة، بما يضمن قضاء شهر آمن ومريح لجميع المواطنين.وحثّت وزارة الداخلية المواطنين على التمسك بالقيم الروحية والاجتماعية لشهر رمضان والمشاركة في الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية رسالة تهنئة شهر رمضان المبارك القيم الروحية والاجتماعية ممارسة العبادات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات تحرش عاطل بأجنبية ونشره على مواقع التواصل
حوادث وقضايا

بالفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات تحرش عاطل بأجنبية ونشره على مواقع التواصل
رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟
رياضة عربية وعالمية

رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟
فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
أخبار وتقارير

فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
رمضان ستايل

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
انخفاض الحرارة.. حالة طقس أول أيام شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

انخفاض الحرارة.. حالة طقس أول أيام شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة دراما رمضان
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة