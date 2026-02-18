أرسلت وزارة الداخلية تهنئة رسمية للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعيده الله على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الاحتفالات الرمضانية لهذا العام تأتي وسط تعزيز الإجراءات الأمنية لتأمين المواطنين وحماية المنشآت العامة والخاصة، بما يضمن قضاء شهر آمن ومريح لجميع المواطنين.وحثّت وزارة الداخلية المواطنين على التمسك بالقيم الروحية والاجتماعية لشهر رمضان والمشاركة في الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور