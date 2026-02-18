إعلان

أستراليا ترفض استعادة مواطنة من سوريا.. فما السبب؟

كتب : مصراوي

07:57 م 18/02/2026

وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ملبورن - (أ ب)

منعت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء، مواطنة أسترالية على صلة مزعومة بتنظيم داعش من العودة إلى بلادها من معسكر احتجاز في سوريا، في أحدث تطور في قضية إعادة أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش إلى الوطن التي تشوبها صعوبات.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، اليوم الأربعاء، إن المرأة كانت بصدد التخطيط للانضمام إلى 33 أستراليا آخرين – بينهم 10 نساء و23 طفلا – للسفر جوا، أمس الأول الاثنين، من العاصمة السورية دمشق إلى أستراليا.

لكن السلطات السورية أعادت المجموعة إلى معسكر الاحتجاز في روج، بسبب مشاكل إجرائية لم يتم تحديدها.

وأوضح بيرك أن الحكومة الأسترالية اتخذت إجراءاتها بعد أن وردتها أنباء عن نية المجموعة مغادرة سوريا.

وأشار إلى أن المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، قد صدر بحقها أمس الأول الاثنين أمر مؤقت بمنعها من العودة، وتم تزويد محاميها بالأوراق القانونية المتعلقة بقرار منعها المؤقت اليوم الأربعاء.

وأشار توني بيرك إلى أن المرأة كانت مهاجرة غادرت أستراليا إلى سوريا في الفترة بين 2013 و2015، رافضا الخوض في تفاصيل بشأن إذا كان لديها أطفال، رغم أنه عموما حمل أولياء الأمور المسؤولية في معاناة أبنائهم العالقين في سوريا.

ولدى بورك صلاحية استخدام أوامر الاستبعاد المؤقتة لمنع المواطنين شديدي الخطورة من العودة إلى أستراليا لمدة تصل إلى عامين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مراكز الاحتجاز السورية أستراليا ترحيل مقاتلي داعش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
رمضان ستايل

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
زووم

370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
"تراجع في اتفاقه فجأة".. هل يشكو ريبيرو الأهلي في المحكمة الرياضية؟
رياضة محلية

"تراجع في اتفاقه فجأة".. هل يشكو ريبيرو الأهلي في المحكمة الرياضية؟
رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟
رياضة عربية وعالمية

رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟
مجدي الجلاد يسأل: هل تتخلى حماس عن سلاحها؟ ورد حاسم من توفيق عكاشة
مصراوى TV

مجدي الجلاد يسأل: هل تتخلى حماس عن سلاحها؟ ورد حاسم من توفيق عكاشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة دراما رمضان
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة