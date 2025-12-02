بفستان جريء ومكشوف.. ملكة جمال العالم 2025 تخطف الأنظار بإطلالتها

"لأول مرة في المسابقة".. 10 معلومات عن ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥ بعد

ظهرت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وتألقت أوبال بفستان جريء باللون الفضي والبيبي بلو، يتميز بأنه شفاف ومكشوف مصنوع من مواد مُعاد تدويرها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت أوبال شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الفضي.