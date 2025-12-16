إعلان

يارا تتألق بفستان جذاب.. إليك تفاصيل اللوك

كتبت- شيماء مرسي

05:29 م 16/12/2025
    يارا
    يارا
    يارا
    يارا
    يارا (8)
    يارا (7)
    يارا
    يارا (9)

تألقت المطربة يارا بإطلالة ساحرة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت يارا بفستان طويل باللون الوردي بقصة "الكب" مصنوع من الحرير والشيفون من الأسفل، من تصميم "aavvafashion".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارا يارا أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة مصفف الشعر فواز خليل.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وأسورة وخاتم، من تصميم "samrajewellery" و "

يارا

