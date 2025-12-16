يارا تتألق بفستان جذاب.. إليك تفاصيل اللوك

5 صور ومعلومات عن إطلالة هند صبري في أحدث ظهور

تألقت المطربة يارا بإطلالة ساحرة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت يارا بفستان طويل باللون الوردي بقصة "الكب" مصنوع من الحرير والشيفون من الأسفل، من تصميم "aavvafashion".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارا يارا أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة مصفف الشعر فواز خليل.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وأسورة وخاتم، من تصميم "samrajewellery" و "