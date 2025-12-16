نادية الجندي بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

حصاد 2025.. "صيحة الفرو" تسيطر على إطلالات النجمات والمشاهير- من الأجمل؟

أطلت الفنانة نادية الجندي بإطلالة كاجوال، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادية بـ بدلة باللونين الأزرق والرصاصي ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض.

وفقا لـ "suitablee"، يمكن ارتداء البدلة الكاجوال مع تيشيرت بسيط، مما يضف مظهرا جذابا وراقيا دون مبالغة، كما فعلت النجمة نادية الجندي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت نادية شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.