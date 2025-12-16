إعلان

نادية الجندي بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

04:03 م 16/12/2025
أطلت الفنانة نادية الجندي بإطلالة كاجوال، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادية بـ بدلة باللونين الأزرق والرصاصي ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض.

وفقا لـ "suitablee"، يمكن ارتداء البدلة الكاجوال مع تيشيرت بسيط، مما يضف مظهرا جذابا وراقيا دون مبالغة، كما فعلت النجمة نادية الجندي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت نادية شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.

نادية الجندي الفنانة نادية الجندي

