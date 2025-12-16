إعلان

هنا شيحة بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأحمر؟

كتبت- شيماء مرسي

03:57 م 16/12/2025
    الفنانة هنا شيحة
    هنا شيحة بإطلالة جريئة
    هنا شيحة بإطلالة جريئة

ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت هنا توب "كت" باللون الأحمر ونسقت معه جيب قصير باللون الأسود وشراب طويل شفاف بنفس اللون.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء توب باللون الأحمر يلفت الأنظار ويضفى على الإطلالة مظهرا مميزا وجذابا، كما إنه مناسب للسهرات والحفلات.

واعتمدت هنا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت تسريحة الشعر الضفيرة بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود وقفازات بنفس اللون.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

الفنانة هنا شيحة هنا شيحة إطلالة جريئة

