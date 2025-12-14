تألقت الفنانة ليلى علوي، بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة صيفية، مرتديةً بلوزة واسعة من الكتان باللون الأبيض، مع بنطلون واسع بلون بني فاتح أو "هافان" من نفس الخامة .

وأكملت إطلالتها بصندل ذهبي اللون وقلادة فضية طويلة، مما منحها مظهراً أنيقاً.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ووفق موقع "Verywell Mind"، فإن اللون الأبيض في عالم الموضة،

ملك الألوان، ويرمز إلى النقاء والبراءة والطهارة، وغالباً ما يرمز إلى حالة من الصفاء.