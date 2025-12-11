إعلان

"الرقي والجمال".. نجمات تألقن بإطلالات خاطفة للأنظار في ختام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله:

10:56 م 11/12/2025
تألقت العديد من النجمات في فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة، حيث اخترن الظهور بإطلالات ملكية، تنوعت ما بين الأسود والأبيض، والامع، وجمعت بين الرقي والأناقة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أجمل الإطلالات التي خطفت الأنظار خلال ختام مهرجان البحر الأحمر:


يسرا

ظهرت يسرا بفستان باللون الأحمر الناري،يتميز الفستان بتصميم كاب، على شكل عباءة واسعة من قماش الساتان الحريري، واختارت أحمر شفاة قوي ومكياج راقي يبرز جمال ملامحها.

صبا مبارك

خلال حضورها فعاليات ختام المهرجان، تألقت صبا مبارك بفستان باللون الأزرق المائل للأخضر، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، على شكل كعكة، واختارت مكياج هادئاً.


كارولين سماحة

تألقت كارولين سماحة، بإطلالة كلاسيكية، وارتدت فستان أسود بقصة"الأوف شولدر"، واختارت مكياج قوي بلون الأحمر، مع تحديد للعينين بالأيشادو.

ليلى أحمد زاهر

حرصت الفنانة ليلى على اختيار إطلالة محتشمة خلال ختام المهرجان، مرتدية فستان بلون النيود أو البيج الفاتح جدًا، واختارت مكياج بدرجات النيود.

درة

تألقت درة فستاناً باللون الوردي، بقصة "كب"، ضيقة على شكل حورية البحر، تميز الفستان بتطريزات كاملة لامعة وبراقة، واختارت مكياج بدرجات النيود.

مهرجان البحر الأحمر حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي يسرا صبا مبارك

