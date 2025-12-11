إعلان

بلوك مختلف.. صبا مبارك تسرق الأضواء في ختام البحر الأحمر السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:

10:36 م 11/12/2025
    الفنانة صبا مبارك

أطلت الفنانة صبا مبارك بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وتألقت صبا مبارك بفستان باللون الأزرق المائل للأخضر، والجزء العلوي مصمم على شكل جاكيت بدلة رسمي، والجزء السفلي تنتهي بذيل كبير وواسع جداً على شكل حورية البحر.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، على شكل كعكة، واختارت مكياج هادئاً، يركز على الكونتور وأحمر شفاه بلون النيود الدافئ.

تزينت بعقد متدلٍ ورفيع من الألماس، وضعت أقراطاً بسيطة وأنيقة.

الفنانة صبا مبارك السجادة الحمراء حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

