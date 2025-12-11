بإطلالة راقية نادين لبكي تخطف الأضواء في ختام مهرجان البحر الأحمر
كتبت- نرمين ضيف الله:
11:03 م 11/12/2025
تألقت المخرجة نادين لبكي خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.
وأطلت بإطلالة كلاسيكية أنيقة باللون الأسود، وارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود، تميّز بقصّة كاشفة للكتفين.
الإكسسوارات:
ونسقت حقيبة يد صغيرة مرصعة، وارتدت أقراطاً متدلية وخاتماً كبيراً.
واعتمدت تسريحة شعر منسدلة طبيعية ومموجة، مع فرق جانبي.
واختارت مكياجها قوياً ومركزاً على العيون.