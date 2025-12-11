إعلان

بالأسود الملكي.. الإعلامية شيرين سليمان بإطلالة أنيقة في ختام البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله:

10:47 م 11/12/2025
    شيرين سليمان
    الإعلامية شيرين سليمان بإطلالة أنيقة

ظهرت الإعلامية شيرين بإطلالة أنيقة على السجادة خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

واختارت فستان سهرة كلاسيكي باللون الأسود،بتصميم يبرز القوام ورشاقة الأكتاف.

يتميز الفستان بقصة منسدلة عن الأكتاف، مع خط عنق على شكل حرف V، والجزء العلوي مصنوع من قماش المخمل الفاخر، وارتدت سواراً ماسياً.

اعتمدت تسريحة شعر مموجة، واعتمدت مكياج قوياً، يركز على أحمر شفاه بلون الأحمر الخفيف.

