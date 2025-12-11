ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة في ختام البحر الأحمر السينمائي

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وأطلت ليلى مرتدية فستان بلون النيود أو البيج الفاتح جدًا، مغطى بالكامل بتفاصيل براقة تجمع بين اللونين الذهبي والفضي، الفستان بقصة محتشمة نسبياً.

واعتمدت تسريحة شعر مستقيمة، اختارت مكياجاً طبيعياً يركز على تحديد العيون بـ "أيلاينر" وأحمر شفاه بلون نيود خفيف.

واكملت اللوك بمجوهرات مكونة من أقراط ألماسية متدلية، وخواتم ألماسية كبيرة.