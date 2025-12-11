إعلان

ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة في ختام البحر الأحمر السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:

10:33 م 11/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليلى أحمد زاهر
  • عرض 3 صورة
    ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وأطلت ليلى مرتدية فستان بلون النيود أو البيج الفاتح جدًا، مغطى بالكامل بتفاصيل براقة تجمع بين اللونين الذهبي والفضي، الفستان بقصة محتشمة نسبياً.

واعتمدت تسريحة شعر مستقيمة، اختارت مكياجاً طبيعياً يركز على تحديد العيون بـ "أيلاينر" وأحمر شفاه بلون نيود خفيف.

واكملت اللوك بمجوهرات مكونة من أقراط ألماسية متدلية، وخواتم ألماسية كبيرة.

ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة يلى أحمد زاهر ختام البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟