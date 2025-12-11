إيمي سمير غانم تتألق بفستان أسود في ختام مهرجان البحر الأحمر

بإطلالة جريئة عليا بهات تخطف الأنظار في ختام مهرجان البحر الأحمر 2025

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بإطلالة كلاسيكية على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وأطلت بفستان أسود كلاسيكي وناعم، ويتميز بقماش المخمل في الجزء العلوي، وقصة "الأوف شولدر"، مما يبرز منطقة العنق والأكتاف.

الفستان مشد محدد للخصر بأكمام طويلة، والجزء السفلي واسعاً ومنسدلاً ومصنوعاً من قماش به كسرات.

واعتمدت تسريحة شعر مستقيمة ولامعة، واختارت مكياجاً ناعماً يركز على تحديد العينين، مع أحمر شفاه بلون وردي.

وزينت الإطلالة بأقراط متدلية وخاتم ألماس.