درة تتألق بفستان وردي لامع بقصة حورية البحر في ختام البحر الأحمر

تألقت الفنانة درة بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت درة فستاناً باللون الوردي، بقصة "كب"، ضيقة على شكل حورية البحر، تميز الفستان بتطريزات كاملة لامعة وبراقة

وتزينت بأقراط متدلية كبيرة ولامعة، ووضعت أساور وخواتم ماسية كبيرة وبارزة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة، وتركت شعرها ينساب على كتفيها.

واختارت مكياجاً قوياً ورسمت عيون سموكي، وأحمر شفاه بلون نيود.