إعلان

درة تتألق بفستان وردي لامع بقصة حورية البحر في ختام البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله:

10:30 م 11/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 4 صورة
    درة تتألق بفستان وردي لامع
  • عرض 4 صورة
    درة تتألق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة درة بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت درة فستاناً باللون الوردي، بقصة "كب"، ضيقة على شكل حورية البحر، تميز الفستان بتطريزات كاملة لامعة وبراقة

وتزينت بأقراط متدلية كبيرة ولامعة، ووضعت أساور وخواتم ماسية كبيرة وبارزة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة، وتركت شعرها ينساب على كتفيها.

واختارت مكياجاً قوياً ورسمت عيون سموكي، وأحمر شفاه بلون نيود.

الفنانة درة مهرجان البحر الأحمر حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟