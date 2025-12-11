كتبت- نرمين ضيف الله:

أطلت الفنانة كارولين سماحة بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء خلال فعاليات اختتام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

أطلت كارولين، بإطلالة كلاسيكية، وارتدت فستان أسود بقصة"الأوف شولدر"يبرز منطقة العنق والكتفين، الفستان من المخمل الفاخر.

وارتدت مجوهرات مكونة من عقد ماسي فاخر يلتف حول العنق، بالإضافة إلى سوار.

واعتمدت تسريحة شعر مموجة، واختارت مكياج قوي، يركز على أحمر شفاه بلون أحمر، مع تحديد للعينين.