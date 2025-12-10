إعلان

ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتب : مصراوي

11:05 م 10/12/2025
    ريا أبي راشد
بكتبت- أسماء مرسي:
خطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار الفنانة بإطلالة ساحرة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ظهرت ريا مرتدية فستان طويل باللون الأصفر، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون النيود.

واختارت ريا تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم، وحلق.

