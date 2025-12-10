إعلان

كالأميرات.. يارا تتألق بإطلالة ساحرة- ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

07:27 م 10/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المطربة يارا (5)
  • عرض 7 صورة
    المطربة يارا (3)
  • عرض 7 صورة
    المطربة يارا (2)
  • عرض 7 صورة
    المطربة يارا (1)
  • عرض 7 صورة
    المطربة يارا (4)
  • عرض 7 صورة
    المطربة يارا (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة يارا بإطلالة ملكية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت يارا مرتدية فستان طويل باللون الأزرق اللامع، تميز بأنه بقصة الكب ومنفوش من أسفل، ما أضفى على إطلالتها لمسة فخمة كالأميرات.

الفستان من توقيع دار الأزياء Maison 7 بدبي، و تنسيق الاستايلست نور فتح الله.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ صالون فادي المندليك للتجميل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها من تنفيذ المصفف وسيم أركوسي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.

المطربة يارا إطلالة يارا إنستجرام يارا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى