كالأميرات.. يارا تتألق بإطلالة ساحرة- ما سر اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة يارا بإطلالة ملكية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت يارا مرتدية فستان طويل باللون الأزرق اللامع، تميز بأنه بقصة الكب ومنفوش من أسفل، ما أضفى على إطلالتها لمسة فخمة كالأميرات.

الفستان من توقيع دار الأزياء Maison 7 بدبي، و تنسيق الاستايلست نور فتح الله.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ صالون فادي المندليك للتجميل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها من تنفيذ المصفف وسيم أركوسي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.