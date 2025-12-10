إعلان

4 دول خليجية تخفض سعر الفائدة في أول رد فعل بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

كتب : منال المصري

10:32 م 10/12/2025

4 دول خليجية تخفض سعر الفائدة في أول رد فعل بعد قر

خفضت 4 بنوك مركزية خليجية سعر الفائدة 0.25% في أول رد فعل على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة اليوم.

وأعلنت الإمارات والكويت وقطر والبحرين خفض بنوكها المركزية سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2025.

وتتماشى الدول الخليجية مع قرار الفيدرالي الأمريكي سواء بخفض أو رفع أو تثبيت الفائدة لارتباط تجارة النفط بالدولار.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في آخر اجتماع له خلال 2025 سعر الفائدة 0.25% اليوم للمرة الثالثة على التوالي ليتوافق مع أغلب التوقعات.

وتراجعت سعر الفائدة على الدولار بعد قرار اليوم إلى 3.5% و3.75% بعد ظهور بيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم.

يضغط الرئيس دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة بهدف تقليل تكلفة عبء الدين الأمريكي.

