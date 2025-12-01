إعلان

بفستان جذاب.. كيف نسقت لجين عمران إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

02:14 م 01/12/2025
أطلت الإعلامية لجين عمران بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبحسب "elitedaily"، تسريحة الشعر الويفي التي اعتمدتها الإعلامية لجين عمران أضفت على الإطلالة مظهرا جذابا، كما إنها تناسب السهرات والمناسبات الرسمية.

وتألقت لجين بفستان طويل باللون الأسود من قماش الحرير من الأعلى بصيحة قشر السمك من الأسفل.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود وايشادو باللون البني.

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

