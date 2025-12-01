إعلان

ريم مصطفى بإطلالة شتوية أنيقة.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتب : شيماء مرسي

02:09 م 01/12/2025

ريم مصطفى

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "instyle"، اللون البني يعد خيارا مثاليا للجواكيت والمعاطف الشتوية، كما إنه رمز للرقي والفخامة ويمكن تنسيقه مع مجموعة متنوعة من الألوان مثل: الأسود والأبيض والبيج والرمادي والأزرق.

وارتدت ريم جاكيت باللون البني ونسقت أسفله توب شتوي باللون البيج يتناسب مع إطلالتها الشتوية الجذابة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وركزت على رسمة عينيها بطريقة طبيعية دون مبالغة.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

ريم مصطفى

ريم مصطفى اطلالة شتوية اطلالة ريم مصطفى

