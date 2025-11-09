إعلان

في أحدث ظهور لها.. لماذا اختارت مي عمر الـ "ترنش كوت" العنابي؟

كتب : نرمين ضيف الله

11:26 م 09/11/2025

الفنانة مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، إطلالة برجندي أنيقة، وجاء ذلك خلال حسابها الرسمي بموقع إنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

ارتدت مي ترتدي مي عمر معطفًا "ترنش كوت" مصنوعًا من الجلد اللامع باللون العنابي الداكن (المارون).

ونسقت مي عمر مع "ترنش كوت" بنطلون جينز واسع (Wide-leg jeans) باللون الأزرق الفاتح.

وأكملت اللوك بإكسسوارات، واختارت حقيبة كتف صغيرة باللون الأسود أو الداكن وحذاء بكعب عالٍ.

واعتمدت تسريحة شعر بني منسدل ومكياجًا نيود ورسمت عيون سموكي يبرز ملامحها.

سر اختيارها اللون العنابي:

وفقًا لصحف ومجلات عالمية مثل "فوج" Vogue، يحمل الجلد باللون البرجاندي (أو العنابي) دلالات عميقة تتجاوز:

اختيار مي للون البرجاندي وتكرارا ظهوره خلال تلك الفترة يدل على أنه الأبرز في الشتاء.

اللون العنابي رمزًا لـ الفخامة، القوة، والرقي؛ واختيار مي عمر للون يدل على شخصيتها.

الدفء والراحة، على الرغم من عمقه، يثير اللون البرجاندي مشاعر الدفء والراحة والأمان.

مي عمر

مي عمر إطلالة مي عمر إنستجرام مي عمر

