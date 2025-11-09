إعلان

أجرأ إطلالات حفل إطلاق مشروع "Stellar" لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب

كتبت- شيماء مرسي

06:00 م 09/11/2025
    بلقيس
    بلقيس
    فاليري أبو شقرا
    فاليري أبو شقرا
    زين قطامي

احتفل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب بمشروعه السكني الجديد "Stellar by Elie Saab" على جزيرة ياس بأبوظبي.

وخطف الأنظار في الحفل بعض نجمات الفن والمشاهير بإطلالات جريئة، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

زين قطامي

ارتدت زين قطامي زوجة سيليو صعب نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب فستان جريء باللون البني بصيحة الظهر المكشوف، وتميز بأنه شفاف من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

بلقيس

ظهرت المطربة بلقيس بفستان طويل باللون الفضي اللامع من تصميم مصمم الأزياء "eliesaabworld".

واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود بواسطة "bexbeautyofficial"، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة، من تصميم "messika".

فاليري أبو شقرا

تألقت الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر بكشكات من الأسفل وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إيلي صعب زين قطامي بلقيس فاليري أبو شقرا

