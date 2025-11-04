هنا الزاهد بإطلالة جذابة.. ما سر اللوك؟

"الأسود يليق بها".. داليا البحيري بـ بليزر أنيق في أحدث إطلالة لها

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "thefashiontalker"، تمنح البدل النسائي مرتديها مظهرا جذابا خاصة في المناسبات، كما إنها تتناسب بسهولة مع مجموعة واسعة من الألوان سواء كانت فاتحة أو داكنة.

وأطلت هنا ببدلة أنيقة باللون الأوف وايت، ونسقت أسفلها قميص باللون البيبي بلو وحقيبة يد صغيرة باللون الرصاصي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب الإطلالة الجذابة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها باكسسوارات ماسية مكونة من عدة أساورة وسلسلة وحلق.