إعلان

هنا الزاهد بإطلالة جذابة.. ما سر اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

06:45 م 04/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إطلالة هنا الزاهد
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة جذابة.. ما سر اللوك؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "thefashiontalker"، تمنح البدل النسائي مرتديها مظهرا جذابا خاصة في المناسبات، كما إنها تتناسب بسهولة مع مجموعة واسعة من الألوان سواء كانت فاتحة أو داكنة.

وأطلت هنا ببدلة أنيقة باللون الأوف وايت، ونسقت أسفلها قميص باللون البيبي بلو وحقيبة يد صغيرة باللون الرصاصي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب الإطلالة الجذابة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها باكسسوارات ماسية مكونة من عدة أساورة وسلسلة وحلق.

هنا الزاهد طلالة هنا الزاهد حدث ظهور لـ هنا الزاهد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟