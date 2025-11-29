فستان أسود أنيق.. كيف نسقت نجوى كرم إطلالتها؟

ظهرت المطربة نجوى كرم بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نجوى مرتدية فستان طويل باللون الأسود، تميز بأنه بقصة "الكب" ومزين بتطريزات لامعة، تصميم ضيق على الجسم ساعد في إبراز قوامها بشكل أنيق ومثالى.

الفستان من توقيع المصمم اللبناني الشهير جان لويس صبجي، المعروف بتصاميمه الجريئة والفاخرة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود من تنفيذ خبيرة التجميل نجاة بسام فتوح.

بينما جاء شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين بتصفيفة صالون "شانت تافيتيان" للتجميل.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، ما أضفى على مظهرها لمسة من الفخامة والرُقي.